Skwatek Enfant vs Miroir

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44176 Karma: 20787 Un petit garçon se fait tomber un miroir sur la tête en jouant avec un ballon dans un magasin à Chongqing, en Chine.





gazeleau Re: Enfant vs Miroir

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3847 Karma: 3045 Maintenant il a compris qu'il a fait une bêtise.



THSSS Re: Enfant vs Miroir

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 449 Karma: 593 J'crois pas non. Les parents vont plutôt se plaindre comme quoi le miroir n'était pas sécurisé... Peut-être pas, c'est en Chine...

