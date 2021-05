Index des forums Koreus.com Le Bar Apprendre une langue sur son téléphone ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai envie de me mettre sérieusement à l'anglais et en quelques recherches je pense me lancer avec une application pour commencer. DU coup j'ai vu Babbel, Busu Duolingo etc mais je sais pas la quelle choisir vu que elles sont toutes pareilles mais en même temps différentes donc je suis un peu perdu lol

Si quelqu'un peut m'en conseiller une ou connait des bonnes vidéos ou articles qui en parlent, j'appréciairai

Sinon, mon niveau est assez basique, voire catastrophique à l'écrit, mais à l'oral ça va je comrpends bien

