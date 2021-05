Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Attaque de chiots féroces 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15296 Karma: 12545

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:09

Fleur-du-Desert Re: Attaque de chiots féroces 1 #2

Hamster dame Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2148 Karma: 568 Sont-ils déjà obèse ou c'est la race qui veut ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:00:41

Kilroy1 Re: Attaque de chiots féroces 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15296 Karma: 12545 Fleur-du-Desert C'est la race qui veut ça, sont moches hein C'est la race qui veut ça, sont moches hein

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:23

Variel Re: Attaque de chiots féroces 1 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14016 Karma: 5041 Les pattes sont en option, mais vu le prix, on ne les prend jamais.

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:44

FMJ65 Re: Attaque de chiots féroces 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12021 Karma: 3685 Dieu que c'est moche !

Contribution le : Aujourd'hui 19:22:10