Un homme se fait voler sa Bible par un chien

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44177 Karma: 20793 Un homme se fait voler sa Bible par un chien qui aboie à travers une grille dans une rue de Bauru, au Brésil.





Taunted Dog Takes Book || ViralHog livre

Aujourd'hui 18:58:29