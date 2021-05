Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44180 Karma: 20798

Une girafe enlève une branche coincée sur la tête d'une gazelle au zoo de Portland, dans l'Oregon. Sympa, cette girafe !





Giraffe Removes Branch Stuck On Gazelle's Head At the Zoo - 1199077

