Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek La vengeance du miroir dans l'ascenseur 4 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44184 Karma: 20801



Vous navigateur est trop vieux





... et le miroir se venge finalement sur un pauvre innocent.



Vous navigateur est trop vieux Deux jeunes frappent un miroir dans un ascenseur...... et le miroir se venge finalement sur un pauvre innocent.

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:44

Turbigo Re: La vengeance du miroir dans l'ascenseur 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1397 Karma: 955 Bon à savoir, on est filmés dans les ascenseurs.

Moi qui attendais d'être seul pour me les gratter tranquillou, il va falloir que j'aille où ?

(je sors)

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:53

Surzurois Re: La vengeance du miroir dans l'ascenseur 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4194 Karma: 3742 le pauvre mec avec ses sacs en tout cas ! ils avaient l'air frais les deux premiersle pauvre mec avec ses sacs en tout cas !

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:45

gazeleau Re: La vengeance du miroir dans l'ascenseur 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3853 Karma: 3049

@Skwatek a écrit:



... et le miroir se venge finalement sur un pauvre innocent.



ça, on sait pas. Il a peut-être joué au ballon dans un centre commercial quand il était petit. Citation :ça, on sait pas. Il a peut-être joué au ballon dans un centre commercial quand il était petit.

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:01