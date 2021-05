Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek La chute ! + Une lionne attaque son dresseur dans un cirque 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44186 Karma: 20805



Vous navigateur est trop vieux

ivre alcool faceplant



Une lionne attaque son dresseur dans un cirque à Moshkovo, en Russie. Le dresseur souffre de blessures aux bras et aux jambes.



Vous navigateur est trop vieux Un mec bourré se vautre devant une porte d’entrée.ivre alcool faceplantUne lionne attaque son dresseur dans un cirque à Moshkovo, en Russie. Le dresseur souffre de blessures aux bras et aux jambes.

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:35