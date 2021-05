Options du sujet Imprimer le sujet

Jebia Lancement d'une fusée à eau de 12m

Plus grande FUSÉE À EAU du monde (12 mètres!) - [CONSTRUCTION + LANCEMENT] Un peu long mais vous pouvez aller directement au lancement ( 36'56'' ). Ceci étant j'ai trouvé ça passionnant. Il la fait quand même aller à 305m de haut et elle décolle à une vitesse de +/- 250-300 Km/h, pas mal pour un truc fabriqué dans le garage.Plus grande FUSÉE À EAU du monde (12 mètres!) - [CONSTRUCTION + LANCEMENT]

