ale37mar Il chante comme moi ... ou pas? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 385 Karma: 317 Il nous manque beaucoup, R.I.P.





Pavarotti singing in the shower

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:56

FMJ65 Re: Il chante comme moi ... ou pas? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12038 Karma: 3687 Il était jeune là ! Quel ténor ! Le plus grand de tous !!!

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:11