Il fabrique de l'eau sèche

Hydrophobic Water Makes Dry Water



Citation : L'eau sèche est une substance se présentant comme une fine poudre blanche formée de gouttelettes d'eau enrobées d'une pellicule de silice. Elle est nommée ainsi car elle est constituée d'eau à 95 % mais ne mouille pas les surfaces avec lesquelles elle est en contact. Elle peut être produite en dispersant des nanoparticules de silice hydrophobe dans de l'eau à l'aide d'une tige d'agitation à 19 000 tours par minute pendant 90 secondes, ce qui enrobe complètement les gouttelettes1.



Hydrophobic Water Makes Dry Water

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_sèche

C'est pour ça que je bois que de l'alcool, pour pas risquer de me dessécher!

