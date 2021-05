Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Gentillesse ou impatience ? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 651 Karma: 808



Plusieurs hommes aident un vieux monsieur à remettre des tasseaux en bois dans la remorque de son pick up qui étaient tombés malencontreusement sur la route. Est ce par pur gentillesse ou simplement parce qu'ils ne veulent pas être bloqué ? J'aime penser à la première proposition

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:40