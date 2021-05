Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12508 Karma: 5248

Dans le cadre de fouilles dans le sous-sol russe jusqu'à 100m de profondeur, les scientifiques russes ont trouvé des vestiges de fil de cuivre qui dataient d'environ 1000 ans.

Par provocation, les Russes en ont conclu publiquement que leurs ancêtres disposaient déjà il y a 1000 ans d'un réseau de téléphone en fil de cuivre.



Les Américains, pour faire bonne mesure, ont également procédé à des fouilles dans leur sous-sol jusqu'à une profondeur de 200m.

Ils y ont trouvé des restes de fibre de verre. Il s'est avéré qu'elles avaient environ 2000 ans.

Les Américains en ont conclu que leurs ancêtres disposaient déjà il y a 2000 ans d'un réseau de fibre de verre numérique.

Et cela, 1000 ans avant les Russes !



Une semaine plus tard, en Belgique, on a publié le communiqué suivant :

"Suite à des fouilles dans le sous-sol de la plage de Blankenberge, jusqu'à une profondeur de 500m, les scientifiques belges n'ont rien trouvé du tout."

Ils en conclurent que les Anciens Belges disposaient déjà il y a 5000 ans d'un réseau Wifi.

