Yazguen Gâteaux aux fraises à la chaine version Coréen

Inscrit: 18/02/2005

딸기 양 실화? 케익공장이 선보이는 압도적인 딸기 케이크 만들기 Amazing strawberry cake mass making process - Korean street food

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:26

gazeleau Re: Gâteaux aux fraises à la chaine version Coréen

Inscrit: 16/04/2018
ça semble rester très artisanal et de qualité. Mais j'imagine que les fraises ne sont pas très mûres pour être manipulées comme ça (d'où l'ajout de sucre-gel + sucre-poudre à la fin).



Mais Miam quand même

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:34