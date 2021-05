Options du sujet Imprimer le sujet

Mitri Qui fait le déluré tombe dans le fossé 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9468 Karma: 746

Edit: ça s'intègre pas, je cherche une solution



J'ai compris, c'est parce que c'est un **** de gif



En attendant une solution Edit: ça s'intègre pas, je cherche une solutionJ'ai compris, c'est parce que c'est un **** de gif

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:32