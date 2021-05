Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Le crime parfait? 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4603 Karma: 12261 Le crime parfait?

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:15

Meph974 Re: Le crime parfait? 1 #2

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 484 Karma: 285

@LeFreund a écrit:

Le crime parfait?





Vu qu'il est filmé je dirais non. Citation :Vu qu'il est filmé je dirais non.

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:36

DoubleZ Re: Le crime parfait? 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3836 Karma: 937 Du coup, tu as un con qui va prendre tout les risques et tout plein de clients derrière qui vont en profiter. C'est du génie !

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:02

Variel Re: Le crime parfait? 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14031 Karma: 5051 Pas comprenu…

Il change quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:31

-ninja- Re: Le crime parfait? 1 #5

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12843 Karma: 2367

@Variel a écrit:

Pas comprenu…

Il change quoi ?



La machine qui permet de faire une transaction. La nouvelle machine est connectée à son compte bancaire je suppose. Du coup il se paie lui-même et il reçoit potentiellement l'argent des clients suivants. Citation :La machine qui permet de faire une transaction. La nouvelle machine est connectée à son compte bancaire je suppose. Du coup il se paie lui-même et il reçoit potentiellement l'argent des clients suivants.

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:12

DoubleZ Re: Le crime parfait? 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3836 Karma: 937

@gazeleau a écrit:

@DoubleZ Non.



Citation :

@-ninja- a écrit:

Citation :

@Variel a écrit:

Pas comprenu…

Il change quoi ?



La machine qui permet de faire une transaction. La nouvelle machine est connectée à son compte bancaire je suppose. Du coup il se paie lui-même et il reçoit potentiellement l'argent des clients suivants.



Je voyais pas ça comme ça : je pensais juste que c'était une machine bidon qui ne faisait aucune transaction. Citation :Citation :Je voyais pas ça comme ça : je pensais juste que c'était une machine bidon qui ne faisait aucune transaction.

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:35