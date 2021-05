Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un pingouin content de revoir sa soigneuse préférée 2 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 473 Karma: 643 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:18

gazeleau Re: Un pingouin content de revoir sa soigneuse préférée 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3873 Karma: 3057

@Koreus a écrit:

J'attendais impatiemment de le voir voler :(



Le geste était bon pourtant... Citation :Le geste était bon pourtant...

Contribution le : Aujourd'hui 14:12:26