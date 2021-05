Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un capitaine ne quitte jamais son navire + 10 Ballons d'eau colorée 2 #1

Naufrage d'un bateau collectant des déchets sur une rivière





1 hommes se prend 10 ballons d'eau colorée dans la figure.

L'effet est sympa je trouve



Contribution le : Aujourd'hui 18:35:20