Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chien et une panthère noire amis pour la vie 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15309 Karma: 12560

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:03

SushiCircus Re: Un chien et une panthère noire amis pour la vie 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 734 Karma: 281 Amis pour la vie, je sais pas mais je pense que le chien ne lui piquera plus son bout de viande aussi facilement dans quelque temps.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:04