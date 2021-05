Les gendarmes maîtrise une femme armée d'un fusil dans la rue

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 876 Karma: 1316





Comme l'on peut le voir sur les images, la femme n'est pas décidée à déposer son arme au sol et fait face à des gendarmes qui risquent à tout moment d'être pris pour cible sur la voie publique.



"Alors que des gendarmes fixent son attention en ne cessant de lui parler, un militaire contourne sa position en passant par des propriétés privées", a confirmé le SIRPA gendarmerie.



Un gendarme parvient en effet à progresser à quelques mètres de la personne armée, à ouvrir la porte d'un portail et à la plaquer au sol.



Durant cette scène, l'arme de la femme tombe au sol et un coup de feu part accidentellement, sans faire de blessé. Lors de l'interpellation, un des gendarmes sera mordu à la cuisse.



(Source)





