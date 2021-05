Taxe d'habitation sur location

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 942 Karma: 966

Bonjour la Kommunauté !



J'ai une question qui s'adresse notamment aux étudiants, mais aussi à d'autres puisque je suis dans ce cas.



J'ai loué, du 1er décembre 2020 au 12 juin 2021, un studio meublé à Besançon. Parallèlement, je suis proprio d'une maison en Seine-et-Marne où habitent ma femme et mes enfants.

Si mon bailleur à Besançon a bien fait son taf, il a dû déclarer ma présence aux impôts. Je devrai donc y payer la taxe d'habitation.



Arrive la question : où le courrier d'avis de cette taxe arrivera-t-il ? Les impôts ont-ils pu faire le lien entre le Moi de Besançon et le Moi de Seine et Marne pour tout fourrer dans mon espace client du site des impôts ? En d'autres termes, dois-je faire suivre mon courrier de Besançon à mon futur chez moi ? Sachant que personne n'a l'adresse du studio et que personne ne m'y écrit, ça me paraît dommage de le faire...



Donc si vous, étudiants, nomades, saltimbanques, peuples migrateurs, avez loué des chambres ou des studios et avez dû payer la T.A. , pouvez-vous me dire où vous l'avez reçu ?



Merci d'avance !



PS : pour ne rien arranger, j'ai reçu des courrier des impôts de décembre à février au nom du précédent locataire. Je n'ai jamais ouvert, j'ai transmis à l'agence immobilière.

