Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 386 Karma: 317

Arrivé in Jowa, heureusement c'était un train de marchandises





Drone Hovers Over Burning Train on Railroad After Accident - 1197714-7



La longueur du train !!!





Train Derails And Catches Fire on Railroad After Accident - 1197714-9

Contribution le : Aujourd'hui 11:30:09