Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Ne pas mettre son doigt où il ne faut pas 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15315 Karma: 12572 Surtout ne pas faire chier un coquillage chatouilleux





Shell Gives Curious Person a Surprise || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:46

Variel Re: Ne pas mettre son doigt où il ne faut pas 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14053 Karma: 5057 Ça s'appelle un bénitier.



J'ai connu un plongeur qui a perdu son couteau comme ça : le bestiau n'a jamais voulu se ré-ouvrir pour le lui rendre.

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:46