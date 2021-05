Un joli drive sur le practice de golf

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 170 Karma: 122

Ca me rappelle mes début en golf. Fer 7 obligatoirement et on tape des sceaux. Sur deux sceaux jai du envoyer 2 ou 3 au-delà de 20 mètres. J en ai raté énormément et beaucoup qui ont du faire deux ou trois mètres.



C'est loin d'être simple mais je trouve ce sport magnifique

