-Flo- Un policier se lance dans une course contre la montre à moto pour sauver un bébé 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12585 Karma: 6190 Un motard de la police brésilienne lance sa moto à toute allure pour venir en aide à une famille dont le bébé est en train de s’étouffer.



Turbigo Re: Un policier se lance dans une course contre la montre à moto pour sauver un bébé 2 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1409 Karma: 958

Encore un héro anonyme du quotidien



Tout le monde devrait connaitre ça :

La vidéo est déjà passée :



Que faire en cas d'étouffement de l'enfant ou du nourrisson ? - Premiers Secours



Pour les petits : pas de cacahuètes ou trucs du genre.

Perso, ma femme l'a pratiquée (elle est infirmière) sur ma fille qui avait mangé un morceau de jambon cru trop gros.



