THSSS Navire en feu en Indonésie - Un passager filme après avoir sauté à l'eau 1 #1

Un navire transportant des centaines de passagers aurait subi un incendie dans les eaux de l'île de Limafatola en Indonésie le samedi 25 mai 2021.





Tous les passagers seraient sains et saufs

samedi 25 mai 2021 ??

oui c'est une faille temporelle, c’était aujourd'hui avant hier demain, ou un autre jour mais c'est bien le 25 mai 2021 Citation :oui c'est une faille temporelle, c’était aujourd'hui avant hier demain, ou un autre jour mais c'est bien le 25 mai 2021

