Chute d'un couple qui se bat sur un balcon

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44211 Karma: 20822

Un couple qui se bat sur un balcon fait une chute de plusieurs mètres de hauteur à Saint-Pétersbourg, en Russie. L'homme et la femme ont été hospitalisés avec plusieurs fractures.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





Meanwhile in Saint Petersburg

Contribution le : Aujourd'hui 18:40:23