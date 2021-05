Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Les diamants sont éternels 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15327 Karma: 12587 Même plongés dans de la lave fondue





Diamond In Lava

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:07

alfosynchro Re: Les diamants sont éternels 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8876 Karma: 3931 Le diamant c'est du carbone, donc ça brûle.

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:20