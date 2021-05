Oldelaf et Alain Berthier - Se battre

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4377 Karma: 336

J'adore Oldelaf, ses chansons me font souvent beaucoup rire, notamment ses multiples versions de la tristitude, ou "C'est Michel", j'aime même les chansons plus sérieuses comme Les mains froides.



Mais là pour le coup je n'ai pas du tout compris l'idée et je n'ai pas esquissé un sourire.

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:23