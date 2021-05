Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Deux policiers sauvent un homme d'un véhicule en feu (Austin, Texas, USA) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4618 Karma: 12337 Deux policiers sauvent un homme d'un véhicule en feu à Austin (USA) :





Leur body cam :





A priori le monsieur aurait fait un malaise et serait resté sur la pédale d'accélération, causant l'incendie...



Toujours pareil aux USA, c'est plus rapide d'avoir des policiers que des pompiers ou une ambulance...

Contribution le : Aujourd'hui 09:09:32