Geste surprenant.

NeZeiQei

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 392 Karma: 243





Après avoir tiré involontairement sur une ramasseuse de balles Rafael Nadal surprend tout le monde par sa réaction.

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:20

Loom-

" Quel courage "

...



...

Contribution le : Aujourd'hui 12:38:43

haricot

Tout ça pour ça

Contribution le : Aujourd'hui 12:40:08

Wamou

Ce qui me surprend c'est que ce geste soit "surprenant"

Contribution le : Aujourd'hui 12:49:00

Kendaar

une gamine prend une balle dans la gueule, est consolée par un bisou et ça fait le tour du monde? erf mais c'est quoi cette planete ^^

Contribution le : Aujourd'hui 13:03:13

vivaberthaga

Que 3 minutes, z'auraient pu faire durer un peu...

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:44

-ninja-

C'est pas la première fois ni la dernière! Les pros savent que ces personnes sont fans de tennis donc ils savent qu'une interaction est appréciée, surtout après un coup dans la gueule involontaire

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:47

Yazguen

ça n'a rien de surprenant

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:21