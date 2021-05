Lorsqu'on ne sait pas se comporter en société, autant y aller à fond

Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3881 Karma: 3058 Une passagère sur un vol Ibiza-Milan pête un plomb après une remarque sur le respect des consignes. Disons que là ce sont les consignes sur le port du masque, mais si ça n'avait pas été ça, elle aurait trouvé autre chose pour se montrer.





Moi, je lui propserais bien d'ouvrir le sas arrière en plein vol, ça lui raffraichira les idées.



Lachessis

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 386 Karma: 273 Non port du masque.

Insultes à foison à l'encontre du personnel navigant et d'autres passagers.

Agression physique contre 3 passagers.

Crachat sur un passager.

Elle devrait au moins se prendre une interdiction de vol à vie auprès de la compagnie.

