Comment faire pour survivre à une bombe atomique ?

Intéressant,après la bombe d'Hiroshima comme ref c'est un peu idiot.



A moins que ce soit une bombe artisanale faite par des terroristes, la plupart des têtes conventionnels sont 10 à 100 fois plus puissantes, donc il faut être à un peu plus de 500 mètres de l'explosion pour espérer survivre.



Après la difficulté c'est de trouver l'abri en question dont l’étanchéité aurait résisté au souffle. Et où il y aurait de l'eau courante aussi.

