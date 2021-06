Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer #1

Je ne sais pas ce qu'il y a dans leurs produits anesthésiants mais souvent c'est trippant



Je ne sais pas ce qu'il y a dans leurs produits anesthésiants mais souvent c'est trippant

Contribution le : Aujourd'hui 14:20:03

Meph974 Re: Encore un junkie dentaire #2

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 495 Karma: 310 Ils ont tous l'air docile et obéissant au moins, sinon je pense qu'on verrai plus de vidéo de mauvais trip ou ca tourne mal.

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:31