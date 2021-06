Options du sujet Imprimer le sujet

LeoLabs : Satellites et débris autour de la Terre [Live]

https://platform.leolabs.space/visualizations/leo



Ce site interactif vous permet de naviguer en 3D autour de la Terre et d’avoir des infos sur tous les satellites (notamment les trains de satellites Starlink facilement visibles). Vous pouvez aussi cocher la case "Débris" en haut à gauche.

