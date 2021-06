Une rivière fait une brèche vers l'Océan (Afrique du Sud, 2016)

Je suis accro Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 1953 Karma: 3261





Black Rock River ( mahlongwa) river breaching into the Indian ocean



Black Rock River - Part 2 - Mahlongwa River Breach



Citation : "J'ai remarqué que la rivière était très pleine, j'ai donc attendu une trentaine de minutes pour voir le spectacle se dérouler. Je ne m'attendais pas à ce qu'il grandisse si vite dans le torrent déchaîné qu'il est devenu" - dit le gars qui a filmé ce moment merveilleux. Il a capturé un phénomène naturel intéressant : la rivière Mahlongwa dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, brisant sa rive et coupant un canal vers l'océan Indien. Au début de la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir l'eau de la rivière commencer à couler du sable dans la mer. Le sable étant sableux, le processus se déroule assez rapidement. Le filet devient un torrent impétueux en quelques minutes seulement. En raison des fortes précipitations, l'eau de la rivière est montée en flèche et a fait déborder l'océan.



Ce qui semble commencer comme un déversement calme et silencieux, devient bientôt une masse d'eau rugissante, plus forte que l'océan. Cette brèche totalement naturelle démarre lentement et s'enfonce dans le sable. Comme la rivière coule régulièrement, nous pouvons voir qu'elle creuse un canal de plus en plus profond pour se frayer un chemin vers l'océan.

Un moment de contemplation des forces naturelles qui m'a envouté…

