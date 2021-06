Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Ça va faire tout noir 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 685 Karma: 848

Afficher le spoil Un éclair provoque une panne d'électricité à Yerevan en Arménie

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:42

LeCromwell Re: Ça va faire tout noir 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4867 Karma: 5449 @Olyer



TA GUEULE !!!!



Mon dieu c'est la première fois que je peux insulter un membre sans riquer un ban...



@Olyer

Je t'aime

Merci de ce cadeau



PS pour les fous fous du signalement voici la ref





Ca va être tout noir! TA GUEULE! rrr

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:00