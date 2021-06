Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Les vrais hommes-araignées 3 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 393 Karma: 329 Moi, j'saurais pas le faire même si le mur était horizontal.

Record a 2.30





Finaly New Speed World Record IFSC Climbing World Cup Salt Lake City 2021#fptiindonesia

Contribution le : Aujourd'hui 08:20:59

Roheniem Re: Les vrais hommes-araignées 0 #2

Je m'installe Inscrit: 18/11/2015 21:14 Post(s): 147 Karma: 124 c'est impressionnant cette vitesse, juste le temps que je réagisse au bip de départ, le mec est déjà redescendu >_<

Contribution le : Aujourd'hui 09:06:23

FMJ65 Re: Les vrais hommes-araignées 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12100 Karma: 3700 N'importe quel singe manchot ferait nettement mieux !!!

Contribution le : Aujourd'hui 09:09:03

lvishd Re: Les vrais hommes-araignées 2 #4

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12522 Karma: 5295 en carton en glacières



Paie ton podiumen glacières

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:34