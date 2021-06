Un américain réagit à Daniel Balavoine

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4386 Karma: 345





Ceci dit c'est assez marrant et plutôt rare de voir un américain réagir à de la chanson française. Il a surkiffé Johnny Johnny de Jeanne Mas si ma mémoire est bonne J'ai vu passer ce gars dans mes recommandations il y a quelques semaines, du coup j'en ai regardé pas mal et j'ai fini par me lasser parce que je me demande à quel point ses réactions sont simulées (la plupart de ses réactions à tout type de chanson française sont les mêmes).Ceci dit c'est assez marrant et plutôt rare de voir un américain réagir à de la chanson française. Il a surkiffé Johnny Johnny de Jeanne Mas si ma mémoire est bonne

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:02