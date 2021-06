Options du sujet Imprimer le sujet

Pouip [Court métrage] Spatha: Tuez les tous 1 #1

Bon visionnage La troupe de cascadeur d'un copain vient de sortir son dernier court métrage.Pour la petite information, cette troupe est spécialisée dans les arts martiaux médiévaux, avec tout genre d'armes d'époque.Le scénario rapidement traité du massacre des protestants à la saint-barthelemyTUEZ LES TOUSBon visionnage

