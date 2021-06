Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Accident dans un virage sur une route de montagne 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70527 Karma: 32886 Sur la route Taroko dans les montagnes de Taiwan, un automobiliste a rencontré un camion dans un virage





Contribution le : Aujourd'hui 13:16:31

carpet_bombing Re: Accident dans un virage sur une route de montagne 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4316 Karma: 2849 C'est pareil vers la où je randonne souvent, des petites routes de montagne serrée qui serpentes, la crainte dans les virages de croiser un énième c*non*rd qui coupe tous les virages pleine balle et que tu ne vois qu'au dernier moment ! Lundi j'ai failli en tapper 2 ^^ !



La le camion prend un peu large peut être à cause de son gabarit, par contre il roule vite...

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:30