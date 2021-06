Le verrouillage quantique

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 694 Karma: 853





Pour info:



Des chercheurs de l’école de physique et d’astronomie à l’université de Tel-Aviv, ont créé une piste autour de laquelle un semi-conducteur peut flotter, grâce au phénomène de “lévitation quantique" ou verrouillage quantique.



Cet effet de lévitation est expliqué par l’effet Meissner, qui décrit comment, quand un matériau fait la transition de son état normal à son état ​​supraconducteur, il rejette activement les champs magnétiques à partir de son intérieur, ne laissant qu’une fine couche sur sa surface.

Quand un matériau est dans son état ​​supraconducteur, qui implique de très basses températures, il est fortement diamagnétique. Cela signifie que lorsqu’un champ magnétique est appliqué à l’extérieur, il va créer un champ magnétique opposé, le verrouillant dans sa position.

Un matériau appelé Oxyde mixte de baryum de cuivre et d’yttrium (YBCO) peut être transformé en un supraconducteur par son exposition à de l’azote liquide, ce qui en fait l’un des supraconducteurs aux températures les plus élevées.



Dans la vidéo, il semble que la rondelle d’YBCO, refroidi par l’azote liquide, glisser autour d’une piste circulaire d’aimants, de la même manière que les trains à sustentation magnétique le font.

Elle montre aussi que l’angle de l’aimant peut être verrouillé dans un champ magnétique.

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:44