Vol stationnaire d'un rapace





Edit : @Maarvin Merci

Contribution le : Aujourd'hui 22:17:20

Maarvin Re: Vol géostationnaire d'un rapace

Olyer Je vais faire le relou mais c'est un vol stationnaire, l'orbite géostationnaire c'est pour certain satellite

Contribution le : Aujourd'hui 22:24:12

papives Re: Vol géostationnaire d'un rapace

Le faucon Crécerelle, un des rares oiseaux avec le colibri qui bat des ailes pour ne pas avancer

Contribution le : Aujourd'hui 22:34:40

Arsenick Re: Vol stationnaire d'un rapace

N'empèche la maitrise du bestiau Oo

Contribution le : Aujourd'hui 22:41:40