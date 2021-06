Un ado sauve sa petite soeur qui allait se faire renverser par une voiture

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 373 Karma: 562





Traduction de l'article :



Citation : ...La voiture a immédiatement appuyé sur les freins et l'adolescent s'est échappé avec un simple genou écorché.



Le propriétaire du magasin, Alex da Silva Marques, a déclaré aux médias locaux: " À l'époque, nous n'avons pas saisi l'ampleur de ce qui s'était passé, mais quand j'ai sorti les images des caméras, mes jambes se sont affaiblies et mes yeux se sont remplis d'eau parce qu'il avait sauvé la vie de la fille.



C'était cinématographique, un acte héroïque. Cette fille est re-nait



Marques a déclaré aux médias locaux que la famille de la jeune fille faisait ses courses dans son magasin lorsque l'incident s'est déroulé.



Le garçon et la fille ont décidé d'aller dans un autre magasin. La petite fille courut devant et traversa la route sans regarder. Un travailleur a dit qu'elle était sortie et ils (la famille) l'ont poursuivie.



Quand ils sont sortis, la petite fille a essayé de revenir et il l'a sauvée.



