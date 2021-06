Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un conducteur distrait a failli faire un PIT maneuver 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70535 Karma: 32895 Un conducteur distrait a failli faire un PIT maneuver





Distracted Driver Almost Accidentally Performs Pit Maneuver || ViralHog

gazeleau Re: Un conducteur distrait a failli faire un PIT maneuver 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3918 Karma: 3075 Même pas 2 secondes d'inattention sur une 2x2 voies, à 2 doigts de faire un tonneau... La malédiction du 2 !

