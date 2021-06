Une bonne blague

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 534 Karma: 813

LeCromwell

Okay, c'est un goéland.

Mais "mouette" est un nom vernaculaire ambigu en français. On nomme mouettes les oiseaux de plusieurs genres de la sous-famille des Larinae et de la tribu des Larini, qui comprend aussi les goélands

Je le sais je l'ai lu sur wiki lol

Vous navigateur est trop vieux Okay, c'est un goéland.Mais "mouette" est un nom vernaculaire ambigu en français. On nomme mouettes les oiseaux de plusieurs genres de la sous-famille des Larinae et de la tribu des Larini, qui comprend aussi les goélandsJe le sais je l'ai lu sur wikilol

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:54