LeFreund Une bonne blague (avec du wifi) #1

Wifi gratuit, mais il y a une blague :

Aujourd'hui 19:00:42

FMJ65 Re: Une bonne blague (avec du wifi) #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12108 Karma: 3709 Impossible : le mot de passe en WPA2 n'accepte que 63 caractères maximum ! Et 128 en général pour RADIUS !

Donc a moins d'écrire très gros ......



Mais faut reconnaître que c'est pas mal fichu.

Aujourd'hui 19:41:55