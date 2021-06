Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 884 Karma: 1333

Dans cette nouvelle MGG Story, Review vous fait découvrir le secret caché dans Trials Evolution, une énigme orchestrée par le studio Redlynx, innocemment cachée dans un jeu de moto et qui réclame pourtant pour être craquée de déchiffrer des codes cryptés avec des chiffrages vieux de plusieurs siècles, d'être incollable sur l'histoire des arts et des sciences, de voyager aux quatre coins du monde et ... d'attendre un siècle.





La plus grande énigme du jeu vidéo - Le secret de Trials Evolution

Aujourd'hui 00:39:30