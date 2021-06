Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un jeune vieux 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4660 Karma: 12418 Très courte vidéo de Hasbulla Magomedov qui, à priori, à 18 ans (mais ne les faits pas) :

Vous navigateur est trop vieux

Apparemment il va bientôt faire un combat contre une autre personne souffrant du même syndrome que lui.

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:40