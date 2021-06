Options du sujet Imprimer le sujet

Padma Un "alien" mystérieux vu en Inde 2 #1

Je suis accro Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 1956 Karma: 3284

Mysterious ‘Alien’ Spotted In Jharkhand’s Hazirabagh



Pour moi, c'est un saddhu très maigre, mais bon, c'est plus probable que ce soit un alien qu'ils disent…

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:48

Loom- Re: Un "alien" mystérieux vu en Inde 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7006 Karma: 2960 @Padma





C'est quoi un saddhu ? Se serait pas un genre de mec qui médite longtemps sans boire n'y mangé ? (L' hindouisme)





Et comme toujours ça coupe on ne voit jamais ce qu'il se passe jusqu'au bout + flou.

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:13

Padma Re: Un "alien" mystérieux vu en Inde 0 #3

Je suis accro Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 1956 Karma: 3284

@Loom- a écrit:





C'est quoi un saddhu ? Se serait pas un genre de mec qui médite longtemps sans boire n'y mangé ? (L' hindouisme)





Et comme toujours ça coupe on ne voit jamais ce qu'il se passe jusqu'au bout + flou.



C'est ça, genre un gars couvert de cendre, qui jeûne. Citation :C'est ça, genre un gars couvert de cendre, qui jeûne.

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:31

Loom- Re: Un "alien" mystérieux vu en Inde 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7006 Karma: 2960 @Padma





Ouais c'est ça alors , c'est juste un gars qui marche .



Édit: par contre c'est étonnant qu'il n'est pas de turban ou de cheveux .

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:27