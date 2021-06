Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un serveur dance au son du saxo

Inscrit: 23/09/2018 18:37

En fin de compte il s'éclate le gars Le démarrage a été difficile. J'ai failli appeler les pompiers...En fin de compte il s'éclate le gars

Contribution le : 05/06 20:43:30

Turbigo Re: Un serveur dance au son du saxo

Inscrit: 16/01/2009 09:06

Le serveur a beaucoup d'humour en écoutant ça.

Contribution le : 05/06 21:13:25

JCM77 Re: Un serveur dance au son du saxo

Inscrit: 04/04/2018 16:45

@THSSS a écrit:

Mais tellement ! J'ai cru qu'il faisait un AVC... Citation :Mais tellement ! J'ai cru qu'il faisait un AVC...

Contribution le : 05/06 21:24:10

yayabe Re: Un serveur dance au son du saxo

Inscrit: 28/11/2013 09:09

@THSSS a écrit:

il m'a fait penser aux caniches quand ils essayent de procréer sur les arbres Citation :il m'a fait penser aux caniches quand ils essayent de procréer sur les arbres

Contribution le : Hier 10:25:43